Аршавин о невозможности навещать дочь и нежелании видеть Барановскую: «Укора со стороны детей не чувствую»

Футболист Андрей Аршавин — многодетный отец. Его старшие дети Артем, Яна и Арсений родились в гражданском браке с Юлией Барановской, а маленькая Есеня — в законном браке с Алисой Казьминой. Наличие или отсутствие штампа в паспорте не смогли удержать спортсмена ни в одном из союзов, и вот уже вторая по счету жена жалуется на его невнимание к детям. С точки зрения отца, дела обстоят иначе.

«Вообще, я не видел своих старших детей 6 лет или даже 6,5 лет. С прошлого года я стал с ними встречаться периодически. Дочку младшую я не видел уже полтора года. Может быть, также придется ее не видеть очень долгое время. Но на это были объективные и субъективные причины», — рассказал Аршавин в беседе с корреспондентом издания «Фонтанка.ру».

Диалога и договоренностей с бывшими возлюбленными у многодетного мужчины нет. Общаться с ними он не горит желанием: «Свою первую жену, Юлю, я видел один раз теперь уже за 7 лет, и то случайно. Предпочел бы ее не видеть и в тот раз. Просто дети стали старше, и я могу с ними общаться напрямую. Это облегчает задачу».

А вот с детьми футболист встречается с удовольствием: никаких претензий с их стороны не поступает, они отлично проводят время и находят общий язык: «Какого-то укора со стороны детей я не чувствую. Может быть, у них есть какие-то обиды, может быть, они что-то говорят маме, но вот так в лицо они мне никаких претензий не высказывали». Несмотря на то, что долгое время Андрей Аршавин находился вдали от родившихся в первом браке наследников, он созванивался с ними, поддерживая контакт.

По активному отцовству Андрей не скучает: «Я в принципе время памперсов прошел со всеми тремя и с четвертой тоже. Все уровни детей я прошел».

Когда Аршавин женился на Алисе Казьминой, с ними жили двое ее маленьких детей. Младшая дочь Алисы называла нового мужа мамы «папой». Со старшим сыном он тоже нашел общий язык — и теперь скучает по всем ним.