«Заблокировал детей в телефоне»: экс-супруга Аршавина рассказала о его поведении после развода

Алиса Казьмина заявила, что Андрей Аршавин после развода перестал общаться с ее детьми от предыдущих отношений, которые очень привязались к нему и даже называли папой. «Андрей патологический лгун касаемо детей. Да, когда мы были семьей, все шло хорошо, но не сейчас. Алиса, средняя моя дочь, до сих пор его ждет, не поняла, что "папа" ушел. Ни с праздниками не поздравит, ни просто не позвонит — в телефоне заблокировал. Да, старший Алеша очень в обиде, ему больно, и сейчас сын в том возрасте, когда ему кажется, что все что было раньше — фальшь», — рассказала она «СтарХиту».

Более того, Казьмина заявила, что Аршавин не видится даже со своей родной дочерью Есенией: «Есеня ему не нужна, она, наверное, и не вспомнит папу, когда он, наконец, созреет и захочет увидеть ребенка. Самый прекрасный возраст малышки сейчас пропускает ради других девушек и своего времяпрепровождения».