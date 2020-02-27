Анастасия Волочкова уже пригласила звездных друзей на свою свадьбу, которую она планирует сыграть с таинственным женихом в Санкт-Петербурге 20 сентября. У балерины уже была торжественная церемония в северной столице. В 2007 году она и ее первый избранник Игорь Вдовин устроили пышную церемонию во дворце Юсуповых — с каретами и полетом на воздушном шаре. Но вскоре стало ясно, что до загса Волочкова и Вдовин так и не дошли — их свадьба была фикцией. Будет ли штамп в паспорте в этот раз? «Мы устроим церемонию на набережной реки Мойки. Там очень красиво и романтично. Своего возлюбленного я принципиально не показываю. Придется всем дождаться свадьбы», — рассказала Анастасия Волочкова в интервью «Комсомольской правде».Балерина не скрывает, что хочет получить заветную запись в паспорте о браке с избранником, в котором она уверена, как ни в ком раньше.«Любимый не был женат, он свободен и не известен широкой публике. Он восхитил меня своим искренним чувством, вниманием ко мне, добропорядочностью», — рассказывала ранее артистка.Анастасия также признавалась, что замуж она стремится, но становиться матерью во второй раз не планирует. Ее единственная дочь Ариадна живет то с ней, то с отцом Игорем Вдовиным. И, кстати, девушка хорошо ладит с новой избранницей отца и даже бывает с ней на светских мероприятиях. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото: Anatoly Lomohov, Alexander Keltik, Valery Gorokhov/ Global Look press, InstagramВидео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!