Золотое платье по фигуре, миллион нежных роз и слова о любви: Волочкова с размахом отметила 44-летие

Анастасия праздновала 44-летие в одном из столичных ресторанов. Среди гостей было немало знаменитостей. В любви балерине признавались Бари Алибасов, Никас Сафронов и многие другие. Пригласила Волочкова на празднование и прессу и охотно позировала десяткам фотокамер.

Для выхода в свет балерина выбрала струящееся золотое платье по фигуре, которые подчеркнуло все изгибы ее стройного тела.