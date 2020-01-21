Золотое платье по фигуре, миллион нежных роз и слова о любви: Волочкова с размахом отметила 44-летие
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Анастасия Волочкова отметила 44-й день рождения. Праздник прошел с размахом в компании знаменитых друзей.
Утром в праздничный день Анастасия похвасталась в Instagram огромным букетом с миллионом нежных роз, который ей подарил любимый мужчина. Имя избранника, с которым она встречается уже много месяцев, Волочкова так и не называет.
На своей странице балерина поблагодарила любимого за счастье и показала, как он украсил ее особняк в ее праздник.
Анастасия призналась, что в день рождения ее буквально завалили сообщениями с поздравлениями и теплыми словами. «Спасибо, дорогие, за нереальное количество поздравлений с днем рождения. И цветов! У меня еще неотвеченных 250 смс в WhatsApp. Завтра всем отвечу! Я такая счастливая!», — написала Волочкова в микроблоге.
Анастасия праздновала 44-летие в одном из столичных ресторанов. Среди гостей было немало знаменитостей. В любви балерине признавались Бари Алибасов, Никас Сафронов и многие другие. Пригласила Волочкова на празднование и прессу и охотно позировала десяткам фотокамер.
Для выхода в свет балерина выбрала струящееся золотое платье по фигуре, которые подчеркнуло все изгибы ее стройного тела.
На празднике Анастасия призналась журналисту «КП», что уже готова выйти замуж за избранника. Правда, с точной датой торжества влюбленные пока не определились. «Он стройный, никогда не был женат. Сегодня не пришел отмечать со мной, ждет дома, — рассказала Анастасия Волочкова. — Пока его не покажу, это будет моей тайной. Счастье любит тишину. Но для свадьбы мы хотим выбрать символичную дату. Возможно поженимся 20.10.2020».
Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global look press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!