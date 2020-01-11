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«Две красавицы»: Анастасия Волочкова поделилась архивным фото с дочкой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Волочкова с дочкой

Фото: Instagram Анастасии Волочковой

Балерина стала мамой в 2005 году.

Instagram-подписчики Анастасии Волочковой были немало удивлены, увидев в череде жарких (во всех смыслах) кадров из Таиланда трогательное архивное фото балерины с маленькой дочкой Ариадной: «Ариша прислала наше фото.😊 Какие же мы милашки, правда?😊 Я так люблю такие трогательные и тёплые фото», — гласит подпись к снимку.

«Даже более, чем милашки. Вы красавицы!», «Такие лапочки!», «Это правда! Настя была очень красивой! И дочка куколка», «Хорошенькие», «Детки. Самое дорогое, что есть для мамочки», «Да, милые девочки», «Очень милые и счастливые», «Анастасия, время вам не подвластно👍👍👍 фото как будто вчера», «Милашка здесь Ариша», «Боже, какие красотки!!!», «Глаза-то мамины однозначно», «Милая девочка у мамочки-красавицы», «Красавицы, хотелось бы видеть у Вас больше таких семейных фото…», «Время летит... Красотки!», «Счастья Вам женского и материнского!», «Такая сладенькая Ариша», «Ариша выросла, а Вы, Настя, не поменялись!», «Какая Настя здесь красотка», «Ой, как время пролетело», «Копия мама!!!», «Такая милашка Ариша. Солнышко маленькое. А мама просто Красавица», «Две красавицы», — комментируют подписчики.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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