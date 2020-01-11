«Две красавицы»: Анастасия Волочкова поделилась архивным фото с дочкой

«Даже более, чем милашки. Вы красавицы!», «Такие лапочки!», «Это правда! Настя была очень красивой! И дочка куколка», «Хорошенькие», «Детки. Самое дорогое, что есть для мамочки», «Да, милые девочки», «Очень милые и счастливые», «Анастасия, время вам не подвластно👍👍👍 фото как будто вчера», «Милашка здесь Ариша», «Боже, какие красотки!!!», «Глаза-то мамины однозначно», «Милая девочка у мамочки-красавицы», «Красавицы, хотелось бы видеть у Вас больше таких семейных фото…», «Время летит... Красотки!», «Счастья Вам женского и материнского!», «Такая сладенькая Ариша», «Ариша выросла, а Вы, Настя, не поменялись!», «Какая Настя здесь красотка», «Ой, как время пролетело», «Копия мама!!!», «Такая милашка Ариша. Солнышко маленькое. А мама просто Красавица», «Две красавицы», — комментируют подписчики.