О том, что Дженна станет матерью во второй раз, она рассказала в социальной Сети в сентябре 2019 года. Избранником актрисы стал ее коллега — 43-летний Стив Кази. Тогда влюбленные признались, что чувствуют себя невероятно счастливыми из-за того, что их семья станет больше. Однако о женитьбе не обмолвились.И теперь Дженна Деван сообщила: она все же выходит замуж за любимого мужчину. «Всю жизнь любить и быть с тобой. Ты владеешь моим сердцем», — подписала актриса нежное фото с избранником. Роман Стива и Дженны начался менее двух лет назад. Брак с актером станет для Деван вторым. Ранее она 9 лет была замужем за Ченнингом Татумом, от которого родила дочь Эверли. После развода экс-супруги вместе растят девочку, заботятся и обеспечивают. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото и видео: Instagram, East NewsПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!