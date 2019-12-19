Снова свободен: 39-летний Ченнинг Татум расстался с 31-летней возлюбленной
Ченнинг Татум и Джесси Джей больше не вместе.
Несколько часов назад американские СМИ сообщили о расставании Ченнинга Татума и Джесси Джей. Влюбленные были вместе примерно год, о разрыве сообщило издание Us Weekly.
О романе Ченнинга и Джесси стало известно осенью 2018 года, когда артист был еще в процессе развода с теперь уже бывшей супругой, Дженной Деван — их брак продлился почти 10 лет.
Сейчас Дженна снова счастлива, она беременна вторым ребенком от актера Стива Кази.
Фото: globallookpress
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