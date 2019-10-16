38-летняя Дженна Деван в мини-платье с объемными воланами показала округлившийся живот
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Фото: Instagram
О том, что звезда фильма «Шаг вперед» ждет малыша от Стива Кази, стало известно месяц назад. Встречаться актеры начали всего год назад.
Беременный живот 38-летней Деван уже заметно округлился. И счастливая актриса не упускает возможности подчеркнуть свою изменившуюся фигуру. Так, недавно, у Дженны прошла фотосессия, которую устраивает почти каждая беременная женщина – с любимым мужчиной и красивой одежде. Но Дженна позировала для глянца.
А для недавнего выхода в свет актриса выбрала короткое платье, демонстрирующее ее положение: наряд не скрыл стройные ноги Дженны Деван, объемные воланы подчеркнули хрупкость актрисы, а само платье плотно сидело на животе.
«Мама становится модной», - охарактеризовала она свой образ.
«Ты такая красивая», «Божественная», «Мамочка!!!», «Платье – огонь!», - похвалили ее в комментариях.
Напомним, у Дженны есть 6-летняя дочь Эверли. Девочка родилась, когда Деван была замужем за актером Ченнингом Татумом. Они познакомились на съемках фильма «Шаг вперед», их брак длился 9 лет.
Фото и видео: Instragram, East News
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