38-летняя Дженна Деван в мини-платье с объемными воланами показала округлившийся живот

Беременный живот 38-летней Деван уже заметно округлился. И счастливая актриса не упускает возможности подчеркнуть свою изменившуюся фигуру. Так, недавно, у Дженны прошла фотосессия, которую устраивает почти каждая беременная женщина – с любимым мужчиной и красивой одежде. Но Дженна позировала для глянца.