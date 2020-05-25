«Холостяк» Антон Криворотов — о романе с Барбарой Пино: «Сложнее всего было скрывать наши отношения»
Фото: Instagram
24 мая завершился 7-й сезон шоу «Холостяк», в котором стоматолог Антон Криворотов искал свое счастье. За его внимание боролись 25 красавиц, из которых он выбрал одну. С самого начала многие зрители были уверены: главная претендентка на роль дамы сердца — 27-летняя кубинка Барбара Пино.
Антон Криворотов в интервью порталу WMJ отметил, что все было не так однозначно.
«Я сразу обратил внимание на Барбару, у нее экзотическая внешность. Это полное попадание в мой вкус. Но на проекте были моменты, когда я хотел, чтобы она ушла. Но все получилось так, как получилось», — рассказывает Антон.
Фото: Кадр программы
Он признается, что самым волнительным для него было знакомство с 25-ю участницами шоу «Холостяк». «Девушки все разные со своими психотипами. Я "изучал" каждую из них, и это было очень серьезно и волнительно», — говорит стоматолог.
Криворотов признается, что ему труднее всего было расстаться с Викой Чумой и Дашей Хаитметовой. Но отношения с ними после проекта он не поддерживает и сожалеет об этом. Антон уверен, что девушки на него обиделись.
«Холостяк» познакомил финалисток шоу — Барбару Пино и Лизу Адаменко с родителями. «В семье должна быть гармония. Мне важно мнение родителей, они должны принимать мою девушку. Я прислушиваюсь к отцу и матери, но делаю все равно по-своему», — отмечает Антон Криворотов.
Слухи о том, что Антон выбрал Барбару, обсуждали в Сети за несколько дней до выхода финала в эфир. Криворотов случайно показал в сториз в Instagram девушку, похожую на Пино. Также сообщалось, что пару видели в одном из столичных магазинов.
Теперь Антон может рассказать, что их роман с Барбарой продолжился за пределами съемочной площадки.
«Труднее всего было скрывать наши отношения, когда шоу еще шло в эфире, — говорит Антон. — Это самое сложное, что мы преодолели: тайные перелеты, прогулки и многое другое. Мы продолжаем узнавать друг друга, и Барбара раскрывается каждый раз с новой стороны».
Полную версию интервью с Антоном Криворотовым читайте на портале WMJ.ru.
Фото и видео: Instagram, кадры программы
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