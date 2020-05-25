«Холостяк» Антон Криворотов — о романе с Барбарой Пино: «Сложнее всего было скрывать наши отношения»

24 мая завершился 7-й сезон шоу «Холостяк», в котором стоматолог Антон Криворотов искал свое счастье. За его внимание боролись 25 красавиц, из которых он выбрал одну. С самого начала многие зрители были уверены: главная претендентка на роль дамы сердца — 27-летняя кубинка Барбара Пино.

Антон Криворотов в интервью порталу WMJ отметил, что все было не так однозначно.

«Я сразу обратил внимание на Барбару, у нее экзотическая внешность. Это полное попадание в мой вкус. Но на проекте были моменты, когда я хотел, чтобы она ушла. Но все получилось так, как получилось», — рассказывает Антон.