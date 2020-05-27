Отношения продолжаются: «холостяк» Антон Криворотов снимает смешные и нежные видео с Барбарой Пино
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Фото: Instagram Антона Криворотова
33-летний врач-стоматолог Антон Криворотов и 27-летняя модель Барбара Пино отлично проводят время вместе.
В минувшие выходные, 24 мая, в эфир вышел финальный выпуск 7-го сезона шоу «Холостяк», в котором стоматолог Антон Криворотов выбрал себе пару, ей стала 27-летняя кубинская модель Барбара Пино. Несмотря на то, что съемки завершились задолго до этого, пара все еще вместе — они встречают дни вместе и делают это «с огоньком».
Антон подшучивает над Барбарой, снимает ее для «сториз» своего блога. «Ты качок?», — спрашивает он в кадре смеющуюся возлюбленную.
Фото и видео: Instagram
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