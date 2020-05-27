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Отношения продолжаются: «холостяк» Антон Криворотов снимает смешные и нежные видео с Барбарой Пино

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Антон Криворотов и Барбара Пино

Фото: Instagram Антона Криворотова

33-летний врач-стоматолог Антон Криворотов и 27-летняя модель Барбара Пино отлично проводят время вместе.

В минувшие выходные, 24 мая, в эфир вышел финальный выпуск 7-го сезона шоу «Холостяк», в котором стоматолог Антон Криворотов выбрал себе пару, ей стала 27-летняя кубинская модель Барбара Пино. Несмотря на то, что съемки завершились задолго до этого, пара все еще вместе — они встречают дни вместе и делают это «с огоньком».

Антон подшучивает над Барбарой, снимает ее для «сториз» своего блога. «Ты качок?», — спрашивает он в кадре смеющуюся возлюбленную.

«Настоящая пара, наконец-то», — радуются поклонники шоу каждому поцелую пары.

Фото и видео: Instagram

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