Отношения продолжаются: «холостяк» Антон Криворотов снимает смешные и нежные видео с Барбарой Пино

В минувшие выходные, 24 мая, в эфир вышел финальный выпуск 7-го сезона шоу «Холостяк», в котором стоматолог Антон Криворотов выбрал себе пару, ей стала 27-летняя кубинская модель Барбара Пино. Несмотря на то, что съемки завершились задолго до этого, пара все еще вместе — они встречают дни вместе и делают это «с огоньком».