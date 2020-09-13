«Аптечный ревизорро» Диденко объяснила, почему так быстро решилась на брак после смерти мужа

«Когда есть близкий человек, который может тебя поддержать, отвлечь — пережить утрату гораздо легче. Но, начиная новые отношения ты не забываешь того, кого уже нет! Ну невозможно вычеркнуть из жизни первую любовь. А вот, облегчить боль — да!» — написала Диденко на своей странице в Инстаграм.

Несмотря на объяснение, многие комментаторы так и не поняли поступка Екатерины: «Вы не одиноки, у Вас двое прекрасных детей. Я не обвиняю Вас, но глубоко не понимаю», — написала одна из подписчиц. Тем не менее, есть и те, кто поддерживает Диденко: «Говорят, что женщины, которые были счастливы в браке, обычно быстро находят другого мужчину. Потому что быть с мужчиной ассоциируется со счастьем. А те, кто вырывается из тяжёлых отношений, с новыми не спешат», — оставила комментарий другая подписчица.

Екатерина Диденко — популярный Инстаграм-блогер, которая рассказывает как сэкономить на покупке лекарств. Зимой этого года в ее семье произошел трагический случай: во время празднования дня рождения женщины погиб ее муж, который нырнул в бассейн с сухим льдом. После трагедии вдова и мать двоих детей начала активно посещать различные телешоу и делать пластические операции, что вызвало неоднозначную реакцию у публики. В августе этого года стало известно, что Диденко снова собирается замуж.