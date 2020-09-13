«Аптечный ревизорро» Диденко объяснила, почему так быстро решилась на брак после смерти мужа
Фото: Instagram/ @didenko.katerina
Трагическая смерть супруга аптечного провизора Екатерины Диденко потрясла всю страну, но еще больше публика была удивлена, что блогерша объявила, что собралась замуж меньше, чем через год после ужасно кончины мужа. Многие не поняли поступок женщины и постоянно осуждают ее в Инстаграм. Похоже, Екатерине это надоело, и она решила объяснить недоброжелателям свою точку зрения.
«Когда есть близкий человек, который может тебя поддержать, отвлечь — пережить утрату гораздо легче. Но, начиная новые отношения ты не забываешь того, кого уже нет! Ну невозможно вычеркнуть из жизни первую любовь. А вот, облегчить боль — да!» — написала Диденко на своей странице в Инстаграм.
Несмотря на объяснение, многие комментаторы так и не поняли поступка Екатерины: «Вы не одиноки, у Вас двое прекрасных детей. Я не обвиняю Вас, но глубоко не понимаю», — написала одна из подписчиц. Тем не менее, есть и те, кто поддерживает Диденко: «Говорят, что женщины, которые были счастливы в браке, обычно быстро находят другого мужчину. Потому что быть с мужчиной ассоциируется со счастьем. А те, кто вырывается из тяжёлых отношений, с новыми не спешат», — оставила комментарий другая подписчица.
Екатерина Диденко — популярный Инстаграм-блогер, которая рассказывает как сэкономить на покупке лекарств. Зимой этого года в ее семье произошел трагический случай: во время празднования дня рождения женщины погиб ее муж, который нырнул в бассейн с сухим льдом. После трагедии вдова и мать двоих детей начала активно посещать различные телешоу и делать пластические операции, что вызвало неоднозначную реакцию у публики. В августе этого года стало известно, что Диденко снова собирается замуж.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!