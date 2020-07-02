Анна Нетребко очаровала поклонников страстным поцелуем с мужем
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Новая фотография Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова восхитила поклонников пары.
Оперная дива Анна Нетребко часто радует поклонников семейными фотографиями, но кадр страстного поцелуя с мужем окончательно покорил их.
«Это Любовь, Любовь, Любовь Бесусловная», «Какие же вы красивые», «Какая же Вы шикарная!!!!!», «Слов нет, только эмоции», — комментируют подписчики.
Фото и видео: Instagram/@anna_netrebko_yusi_tiago
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