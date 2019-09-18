«Счастье, что ты есть»: в день рождения Анны Нетребко муж и сын посвятили ей трогательное видео

18 сентября отмечает день рождения народная артистка РФ Анна Нетребко. Королева оперы получает поздравления от друзей и коллег.

Но самые трогательные слова любимой маме и жене посвятили ее сын Тиаго и муж Юсиф Эйвазов. Любимые мужчины Анны признались, что любят ее за то, что она есть и делает мир лучше.

«С днем рождения моя наша жизнь. Будь всегда !!!!», - написал супруг артистки. А Тиаго, которого дома зовут ласково Тишей, с юмором добавил: «Я люблю маму за то, что она такая шикарная, красивая женщина».