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«Счастье, что ты есть»: в день рождения Анны Нетребко муж и сын посвятили ей трогательное видео

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Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов

Фото: Instagram

Оперной диве исполнилось 48 лет.

18 сентября отмечает день рождения народная артистка РФ Анна Нетребко. Королева оперы получает поздравления от друзей и коллег.

Но самые трогательные слова любимой маме и жене посвятили ее сын Тиаго и муж Юсиф Эйвазов. Любимые мужчины Анны признались, что любят ее за то, что она есть и делает мир лучше.

«С днем рождения моя наша жизнь. Будь всегда !!!!», - написал супруг артистки. А Тиаго, которого дома зовут ласково Тишей, с юмором добавил: «Я люблю маму за то, что она такая шикарная, красивая женщина».

«Самого-самого для вашей самой-самой», «Прослезилась!!! С днем рождения!!!», «здоровья, счастья, радости и любви Всей вашей замечательной семье! Так мило и трогательно. Берегите Анну!», «Я аж всплакнула. Как приятно за Всех Вас. Долгих лет жизни Вам и Вашей МАМЕ-ЖЕНЕ!!!», - написали в комментариях поклонники семьи артистов (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Поздравил Анну в Instagram и ее коллега Николай Басков. «С днем рождения неповторимая Дива!!! Пусть все мечты исполнятся», - пожелал артист.

Напомним, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов поженились в декабре 2015 года в Вене. Сына Тиагно певица родила в 2008 году. Его отцом является оперный певец Эрвин Шротт. Юсиф Эйвазов любит пасынка как родного и называет его самым любимым человеком в мире.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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