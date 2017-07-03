Анна Нетребко делится фотографиями из одного из самых красивых городов

Семейной идиллии Анны Нетребко, ее супруга Юсифа Эйвазова и сына Тьяго можно только позавидовать. Сегодня оперная дива опубликовала в своем блоге новые фотографии: все трое они отправились в Венецию, причем присутствие сына вовсе не мешает маме и папе выражать нежные чувства.

«Горячий репортаж из прекрасной Венеции. Мы будем много целоваться сегодня», — прокомментировала певица короткое видео.