«Мы будем много целоваться»: Анна Нетребко устроила романтические каникулы в Венеции
Анна Нетребко делится фотографиями из одного из самых красивых городов
Семейной идиллии Анны Нетребко, ее супруга Юсифа Эйвазова и сына Тьяго можно только позавидовать. Сегодня оперная дива опубликовала в своем блоге новые фотографии: все трое они отправились в Венецию, причем присутствие сына вовсе не мешает маме и папе выражать нежные чувства.
«Горячий репортаж из прекрасной Венеции. Мы будем много целоваться сегодня», — прокомментировала певица короткое видео.
«OMG, ты выглядишь потрясающе!!!! А какие серьги классные!!!», «Ахахха)) как мило)) целуйтесь на здоровье!)))», «Как всегда, классный репортаж, счастья Вам, как же приятно на Вас смотреть», — желают семье приятного отдыха подписчики.
Анна, Юсиф и Тьяго уже успели прокатиться на гондоле, погулять по центру города. А вы были в Венеции?
Фото: instagram.com