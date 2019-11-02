«Спасибо за все, что есть у меня»: Алексей Ягудин нежно поздравил супругу с днем рождения
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Фото: Instagram Татьяны Тотьмяниной
2 ноября свой день рождения отмечает фигуристка Татьяна Тотьмянина. Супруг спортсменки, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин посвятил имениннице трогательные слова: «Просто с ДР , @tatianatotmyanina 🍾 🥳 Просто спасибо за всё, что есть у меня, что есть у нашей семьи☝️ Спасибо за @elizaveta.yagudina2009 @michelyagudina Просто люблю ❤️ А большего и не надо... СПАСИБО».
Позднее Алексей опубликовал забавный фотоколлаж: «А начиналось с @tatianatotmyanina все очень давно и как-то так.... 😂😂😂 #тотьмянина #татьяна #деньрождения».
В своем Instagram Татьяна показала, как ее с днем рождения поздравили члены семьи — муж и дочки, 9-летняя Елизавета и 4-летняя Мишель.
Напомним, Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина официально поженились в 2016 году, но история их отношений началась более двадцати лет назад.«Помню, когда мне было 12 лет, мы были на соревнованиях. К нам в номер пришел Леша и предложил мне, как он тогда выразился, «попотеть». Разумеется, я его выгнала, но это были детские игры, шалости. Тогда Ягудин был недостижимым идеалом для меня. Все девочки были в него влюблены, и я даже не думала о каких-то отношениях», — рассказывала спортсменка в эфире «Секрета на миллион», – «Спустя много лет отношения завертелись, все было очень хорошо, но в один день он собрал вещи и ушел. Леша тогда испугался». В канун 2009 года Татьяна получила предложение руки и сердца от Алексея, однако свадьба состоялась лишь спустя семь лет. Во время гастролей ледового шоу в Красноярске пара приняла решение расписаться. Благодаря помощи общего друга в красноярском Дворце семейных торжеств состоялась регистрация брака спортсменов, на которой присутствовали только близкие друзья.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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