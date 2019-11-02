«Спасибо за все, что есть у меня»: Алексей Ягудин нежно поздравил супругу с днем рождения

Напомним, Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина официально поженились в 2016 году, но история их отношений началась более двадцати лет назад.«Помню, когда мне было 12 лет, мы были на соревнованиях. К нам в номер пришел Леша и предложил мне, как он тогда выразился, «попотеть». Разумеется, я его выгнала, но это были детские игры, шалости. Тогда Ягудин был недостижимым идеалом для меня. Все девочки были в него влюблены, и я даже не думала о каких-то отношениях», — рассказывала спортсменка в эфире «Секрета на миллион», – «Спустя много лет отношения завертелись, все было очень хорошо, но в один день он собрал вещи и ушел. Леша тогда испугался». В канун 2009 года Татьяна получила предложение руки и сердца от Алексея, однако свадьба состоялась лишь спустя семь лет. Во время гастролей ледового шоу в Красноярске пара приняла решение расписаться. Благодаря помощи общего друга в красноярском Дворце семейных торжеств состоялась регистрация брака спортсменов, на которой присутствовали только близкие друзья.