«Вероятность рака 50 на 50»: Алексей Ягудин откровенно рассказал о болезни супруги

Операция прошла в одном из крупнейших московских онкологических центров, желчный пузырь был удален посредством лапароскопии. Как рассказали врачи медцентра, во время операции была проведена срочная гистология органа: «Если бы опухоль подтвердилась, тогда бы объём операции увеличился. Результат срочной гистологии - признаков опухолевого поражения желчного пузыря не обнаружено».

В настоящее время Татьяна Тотьмянина уже находится дома и планирует в ближайшем будущем вновь выйти на лед.