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«Вероятность рака 50 на 50»: Алексей Ягудин откровенно рассказал о болезни супруги

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Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина

Фото: Instagram Татьяны Тотьмяниной

Фигуристка Татьяна Тотьмянина перенесла операцию по удалению желчного пузыря из-за новообразований.

Несколько недель назад поклонники 37-летней Татьяны Тотьмяниной были немало удивлены, узнав, что их любимица перенесла операцию по удалению желчного пузыря из-за вероятности развития рака. В эфире программы «Центральное телевидение» супруг спортсменки, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, как Татьяна узнала о болезни.

По словам фигуриста, еще два года назад во время планового медицинского осмотра врачи обнаружили в желчном пузыре Тотьмяниной новообразования и рекомендовали следить за состоянием органа. Через год осмотр показал, что их количество увеличилось, поэтому спортсменку предупредили о необходимости оперативного вмешательства. «Новообразований было уже шесть-семь штук. Ей сказали, что вероятность рака - 50 на 50. Сказали это напрямую. Но я всегда за горькую правду. Также сказали, что желчный пузырь придется удалить в любом случае, потому что пока он не убран, наличие рака с точностью до 100% определить нельзя», — вспоминает Алексей.

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Низкий вам всем поклон!Спасибо!!! #Repost @blokhin_nmrco with @get_repost ・・・ Обычно знаменитости, которые наблюдаются или оперируются в нашем центре, предпочитают быть инкогнито. Но фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании, пятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира Татьяна Тотьмянина не из таких. Вчера она была прооперирована, а уже на второй день по-олимпийски уверенно встаёт с кровати. Перенесённая операция не полостная – лапароскопическая, плановая. Найти для неё паузу в плотном графике Татьяне было не так просто. – После обследования, когда зашла речь о госпитализации, отпросилась у врачей в Сочи на выступление в ледовом спектакле «Ромео и Джульетта», – рассказывает звёздная пациентка онкоцентра им.Н.Н.Блохина. – Подвести, отменить праздник, которого ждут тысячи зрителей, я не могла. Успех, полный зал, гром аплодисментов и сразу, с самолёта – на Каширку. Волнений не было, врачам такого авторитетного центра я доверяю полностью. Был вариант прооперироваться в Израиле, но я выбрала наших специалистов. Всё прошло на высшем уровне. У пациентки был довольно распространённый случай – полипоз желчного пузыря, – рассказывает заведующий хирургическим отделением опухолей печени и поджелудочной железы, к.м.н. Данил Подлужный. – Госпитализирована для выполнения лапароскопической холецистэктомии со срочным гистологическим исследованием. Почему срочным? Для того чтобы узнать интраоперационно, т.е. во время операции – есть опухоль или нет. Если бы опухоль подтвердилась, тогда бы объём операции увеличился. Результат срочной гистологии - признаков опухолевого поражения желчного пузыря не обнаружено. В ближайшие дни Татьяна будет выписана домой. Олимпийская чемпионка – участница многих громких проектов, нацелена поскорее вернуться в хорошую спортивную форму. В ближайшие два с половиной месяца запланировано около 40-ка выступлений на льду. К тому же уже очень скоро, 3 ноября – юбилейный вечер Игоря Крутого, в котором я участвую с оригинальной программой. Хотелось бы выступить в полную силу. Валяться на койке некогда. Ждёт семья – муж, дочки.

Публикация от Татьяна Тотьмянина (@tatianatotmyanina)

Операция прошла в одном из крупнейших московских онкологических центров, желчный пузырь был удален посредством лапароскопии. Как рассказали врачи медцентра, во время операции была проведена срочная гистология органа: «Если бы опухоль подтвердилась, тогда бы объём операции увеличился. Результат срочной гистологии - признаков опухолевого поражения желчного пузыря не обнаружено».

В настоящее время Татьяна Тотьмянина уже находится дома и планирует в ближайшем будущем вновь выйти на лед.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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