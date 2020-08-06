56-летняя Азиза рассказала о тайном романе с Николаем Караченцовым
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
56-летняя певица Азиза Мухамедова не скрывает, что ей не везло в личной жизни. Артистка признавалась, что четыре раза могла стать мамой, однако две беременности замерли, а две оказались внематочными. Несмотря на то, что Азизой были очарованы немало мужчин, певица так и не смогла устроить личную жизнь. Недавно артистка призналась, что перед ее красотой и шармом не устоял знаменитый советский актер Николай Караченцов. Подробностями тайного романа Азиза пообещала поделиться в автобиографической книге, над которой работает в данный момент. «Это было давно, аж в конце 90-х... Дошло до того, что он (Николай Караченцов — здесь и далее прим.ред.) собирался уйти из семьи. Я видела, что он очень честен, и он решил бы этот вопрос с Людой (Людмила Поргина — законная супруга звезды театра и кино)», — заявила Мухамедова в телешоу «На самом деле».
Азиза призналась, что ее мама не позволила разрушить семью популярного актера: «Она сказала: «На чужой беде счастья не построишь». Причем жена Караченцова все знала. Мне кажется, он и не скрывал. Я ничего у нее не украла, на себе его не женила». Тем не менее, Людмила Поргина отрицает все слухи о романах своего мужа на стороне.
Напомним, легенды советского кино не стало в октябре 2018 года — Николай Караченцов ушел из жизни накануне своего 74-летия. После страшной аварии, которая случилась в феврале 2005 года, и еще одного мистического ДТП актер с трудом передвигался и почти не говорил, однако он как никто умел наслаждаться жизнью. Караченцов очень скучал по работе в театре «Ленком» и кино. Причиной его смерти стал отказ органов на фоне онкологического заболевания. «Было все хорошо, а потом случилось воспаление легких на фоне онкологии, а потом просто от лекарств, от всего — почки отказали, и все», — комментировала смерть супруга Людмила Поргина.
Фото: Global Look Press
Видео: YouTube
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