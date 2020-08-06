56-летняя Азиза рассказала о тайном романе с Николаем Караченцовым

Азиза призналась, что ее мама не позволила разрушить семью популярного актера: «Она сказала: «На чужой беде счастья не построишь». Причем жена Караченцова все знала. Мне кажется, он и не скрывал. Я ничего у нее не украла, на себе его не женила». Тем не менее, Людмила Поргина отрицает все слухи о романах своего мужа на стороне.

Напомним, легенды советского кино не стало в октябре 2018 года — Николай Караченцов ушел из жизни накануне своего 74-летия. После страшной аварии, которая случилась в феврале 2005 года, и еще одного мистического ДТП актер с трудом передвигался и почти не говорил, однако он как никто умел наслаждаться жизнью. Караченцов очень скучал по работе в театре «Ленком» и кино. Причиной его смерти стал отказ органов на фоне онкологического заболевания. «Было все хорошо, а потом случилось воспаление легких на фоне онкологии, а потом просто от лекарств, от всего — почки отказали, и все», — комментировала смерть супруга Людмила Поргина.