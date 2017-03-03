Легендарный актер Николай Караченцев снова в больнице. После нового ДТП, которое произошло в Подмосковье, его доставили в медицинское учреждение в Щелково, после чего перевели в институт им. Склифосовского — именно в ту палату, где он восстанавливался 12 лет назад после страшной аварии, сообщает «МК».

72-летний мужчина чувствует себя хорошо, буквально сегодня его выпишут, сообщают врачи. Сегодня сотрудники телеканала «Рен-ТВ» взяли у его супруги короткое интервью. «Все замечательно, у него все хорошо. Никакого курса реабилитации не нужно, у него ни гематом, ни кровоизлияний, не сломано ничего. Он просто молодец. Он пережил такой стресс, вторую аварию, которая, слава Богу, закончилась только испугом», — успокоила репортера Людмила Поргина.

Именно она была за рулем в этот раз. Семья ехала с подмосковной дачи в кинотеатр, на вечерний сеанс. Когда они оказались на главной дороге, неожиданно для всех случился удар в правую переднюю дверь, где сидел Николай — как и в тот первый роковой день, 12 лет назад. Женщина считает, что во всем виноват водитель второй машины — молодой таджик, который развозил хлеб. «Он выскочил сбоку. Он вообще сумасшедший какой-то. Он мог убить обоих, но попал в колесо», — сообщила она.

Актриса видит во всем случившемся мистический след. В тот день, 27 февраля, она чувствовала что-то неладное, семья поехала отдохнуть и развеяться. Первая авария произошла тоже в конце февраля, в 2005 году — тогда вся страна переживала за Караченцова, пока тот лежал в коме и восстанавливался после трепанации черепа, а затем — после микроинсульта. Только спустя два года он смог снова выходить в свет. Знакомые актрисы сообщали, что в аварии была виновата именно она, но Людмила опровергла обвинения.

Фото: globallookpress.com