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Азиза впервые рассказала о замужестве и о том, сколько раз могла стать мамой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Азиза

Фото: Instagram Азизы Мухамедовой

55-летняя певица стала новой гостьей шоу «Секрет на миллион».

Исполнительница хита «Твоя улыбка», узбекская певица Азиза очаровала множество мужчин.

В свежем выпуске провокационного шоу «Секрет на миллион» артистка впервые призналась, что один раз была замужем. В 2006 году Азиза вышла замуж за Андрея, с которым была знакома еще с 90-х годов. По словам артистки, мужчина был одним из первых, кто спродюсировал сольный концерт Игоря Талькова, а впоследствии помогал ей, когда не было работы. Вспоминая поход в ЗАГС, певица уточнила, что вместо платья надела белый кримпленовый костюм. Однако этому браку было суждено продлиться всего четыре года. «Я встретила Сашу Бродолина, поняла, что он меня любит», — разоткровенничалась Азиза, отмечая, что была скорее благодарна своему законному супругу, чем влюблена в него.

Азиза (фото 2013 года)

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Самой болезненной темой для обсуждения для певицы стали нерожденные дети. Азиза откровенно призналась, что могла стать мамой четыре раза. Первым ребенком звезда забеременела от Игоря Малахова в возрасте 26 лет, однако через несколько дней после убийства Игоря Талькова она узнала, что беременность замерла. «Уже токсикоз был, уже ощущала себя беременной», — вспоминает Азиза со слезами на глазах. Вторая беременность наступила через год-полтора после первой, но она также оказалась замершей. Через несколько лет певица улетела на гастроли в Америку, где встретила знакомого из своего детства. «Ему было 20 с чем-то лет, мне — за тридцатку. Я от него забеременела», — вспоминает Азиза. Через некоторое время после роковой встречи американские врачи констатировали беременность певицы, но и этому малышу не суждено было появиться на свет. «Сажусь я в самолет, и мне стало плохо, я потеряла сознание. Когда мы прилетели в Москву, меня забрала скорая помощь. Меня увезли в больницу, где оказалось, что беременность внематочная. В самолете лопнула труба (маточная труба — прим.ред.)», — продолжила певица, вспоминая тяжелое время.

Азиза честно признается, что даже с одной маточной трубой не оставляла попыток стать матерью, но четвертая беременность тоже оказалась неудачной: «Мне говорят: «У вас вторая внематочная беременность». И все».

Звезде предлагали сделать ЭКО или воспользоваться услугами суррогатной матери, но она выступает категорически против подобного вмешательства. Азиза хотела усыновить ребенка, но Александр Бродолин, с которым она состояла в отношениях на тот момент, не был готов к такому. «С этим жить невыносимо, но жить надо. Жизнь все равно прекрасна», — подытожила певица.

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: YouTube

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