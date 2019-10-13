Азиза впервые рассказала о замужестве и о том, сколько раз могла стать мамой

Самой болезненной темой для обсуждения для певицы стали нерожденные дети. Азиза откровенно призналась, что могла стать мамой четыре раза. Первым ребенком звезда забеременела от Игоря Малахова в возрасте 26 лет, однако через несколько дней после убийства Игоря Талькова она узнала, что беременность замерла. «Уже токсикоз был, уже ощущала себя беременной», — вспоминает Азиза со слезами на глазах. Вторая беременность наступила через год-полтора после первой, но она также оказалась замершей. Через несколько лет певица улетела на гастроли в Америку, где встретила знакомого из своего детства. «Ему было 20 с чем-то лет, мне — за тридцатку. Я от него забеременела», — вспоминает Азиза. Через некоторое время после роковой встречи американские врачи констатировали беременность певицы, но и этому малышу не суждено было появиться на свет. «Сажусь я в самолет, и мне стало плохо, я потеряла сознание. Когда мы прилетели в Москву, меня забрала скорая помощь. Меня увезли в больницу, где оказалось, что беременность внематочная. В самолете лопнула труба (маточная труба — прим.ред.)», — продолжила певица, вспоминая тяжелое время.

Азиза честно признается, что даже с одной маточной трубой не оставляла попыток стать матерью, но четвертая беременность тоже оказалась неудачной: «Мне говорят: «У вас вторая внематочная беременность». И все».

Звезде предлагали сделать ЭКО или воспользоваться услугами суррогатной матери, но она выступает категорически против подобного вмешательства. Азиза хотела усыновить ребенка, но Александр Бродолин, с которым она состояла в отношениях на тот момент, не был готов к такому. «С этим жить невыносимо, но жить надо. Жизнь все равно прекрасна», — подытожила певица.