31-летняя Алекса объяснила, почему ее новый бойфренд ушел от своей беременной девушки: «Они не были счастливы»

Новость о романе певицы Алексы с тренером Полины Гагариной Вячеславом Дайчевым вызвала массу обсуждений в Сети. Оказалось, что спортсмен состоял в отношениях с артисткой театра балета Филиппа Киркорова, которая ждала от него ребенка. Ее эмоциональный комментарий поднял волну хейта в сторону Алексы. Однако свою вину в распаде этой пары экс-участница «Фабрики звезд» отрицает.

«Она ему не жена. Я действительно знала, что у Славы есть девушка, а он знал, что я в отношениях. Но с обеих сторон они себя изжили. Так что с его стороны все было порядочно, он никого не бросал, они не были счастливы. Я никого не отбивала, это просто стечение обстоятельств», — прокомментировала она изданию PEOPLETALK.