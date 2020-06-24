31-летняя Алекса объяснила, почему ее новый бойфренд ушел от своей беременной девушки: «Они не были счастливы»
Новость о романе певицы Алексы с тренером Полины Гагариной Вячеславом Дайчевым вызвала массу обсуждений в Сети. Оказалось, что спортсмен состоял в отношениях с артисткой театра балета Филиппа Киркорова, которая ждала от него ребенка. Ее эмоциональный комментарий поднял волну хейта в сторону Алексы. Однако свою вину в распаде этой пары экс-участница «Фабрики звезд» отрицает.
«Она ему не жена. Я действительно знала, что у Славы есть девушка, а он знал, что я в отношениях. Но с обеих сторон они себя изжили. Так что с его стороны все было порядочно, он никого не бросал, они не были счастливы. Я никого не отбивала, это просто стечение обстоятельств», — прокомментировала она изданию PEOPLETALK.
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Свое ни с чем не спутаешь… От своего человека мурашки по сердцу, нежность волнами, счастье улыбкой. Свое хочется в ладони брать и беречь. Своему нечего прощать, потому что обижаться не на что. Со своим все переживешь, потому что не в тягость, а в радость каждый день. Свое не опишешь никому. Свое — оно только для тебя, только тебе понятно. Прочувствованно…🤍
О том, что Алекса попрощалась с женихом и собственным бизнесом, ювелирным брендом Alexa Jewelry, стало известно в конце марта. В начале апреля СМИ сообщили о новом романе молодой женщины. Сейчас герой этого романа регулярно появляется на фотографиях в блоге Алексы.
Фото и видео: Instagram
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