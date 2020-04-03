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Алекса закрутила роман с мужем беременной артистки театра балета Филиппа Киркорова

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

31-летняя звезда «Фабрики звезд» Алекса, недавно сообщившая о расставании с женихом, показала нового избранника и публично призналась ему в любви.

На своей странице в Instagram Алекса опубликовала романтичное фото с фитнес-инструктором Вячеславом Дайчевым, от которого ждет ребенка артистка балета Филиппа Киркорова Александра Сивакова. «Родной, , да, я полностью и абсолютно счастлива....🤍🤍🤍 это особенные чувства...., а всё остальное останется за кадром...!!! Люблю тебя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! P.S. Так получилось и я полюбила... а самое главное, что это взаимно🤍 Любовь!!!🤍 мне настолько повезло.... Это особенные и неповторимые чувства!!!», — написала она.

Фото: Instagram

Стоит отметить, что еще недавно Алексеф Дайчев публиковал в Instagram фото с беременной супругой Александрой Сиваковой, которые в итоге удалил. Сама Сивакова попросила подписчиков не расспрашивать ее о произошедшем: «Ребят, прошу вас не нападать на меня с вопросами, можно я хотя бы выдохну... Мне нужно прийти в себя». Напомним, что на днях Алекса рассталась с женихом, за которого собиралась замуж. «Мы часто страдаем от придуманной нами самими любви и идеализируем спутников. Я не исключение. Я помню только хорошее и благодарна своему теперь уже бывшему спутнику жизни за многое. Я повзрослела, и, если бы наши цели и желания по жизни совпадали, наверное, можно было бы попробовать провести совместную работу над ошибками, учитывая количество лет, прожитых вместе. Но первое условие не соблюдено, поэтому попытки все склеить не имеют никакого смысла. Сейчас я бы ничего не поменяла, даже если бы мне дали такую возможность. Все случайности не случайны, в жизни все бывает. Люди встречаются и расходятся, главное — оставаться достойными людьми, несмотря ни на что», — прокомментировала она событие в беседе с редактором издания Peopletalk.

Фото: Instagram

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