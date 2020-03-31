31-летняя экс-певица Алекса попрощалась с женихом и собственным бизнесом

Конец марта стал для звезды «Фабрики звезд» Алексы началом новой жизни, в которой она попрощалась с тем, что начало ее тяготить — женихом по имени Артур и ювелирным брендом Alexa Jewelry. Расставшись с мужчиной, с которым она провела последние четыре года своей жизни, Алекса оставила весь сток украшений ему. «Это был не столько мой доход, сколько мое удовольствие. Больше я к этому бренду не имею никакого отношения и за качество теперь тоже не отвечаю», — заявила она.

«Мы часто страдаем от придуманной нами самими любви и идеализируем спутников. Я не исключение. Я помню только хорошее и благодарна своему теперь уже бывшему спутнику жизни за многое. Я повзрослела, и, если бы наши цели и желания по жизни совпадали, наверное, можно было бы попробовать провести совместную работу над ошибками, учитывая количество лет, прожитых вместе. Но первое условие не соблюдено, поэтому попытки все склеить не имеют никакого смысла. Сейчас я бы ничего не поменяла, даже если бы мне дали такую возможность. Все случайности не случайны, в жизни все бывает. Люди встречаются и расходятся, главное — оставаться достойными людьми, несмотря ни на что», — прокомментировала она событие в беседе с редактором издания Peopletalk.

Новую страницу своей жизни Алекса ознаменовала философским постом: