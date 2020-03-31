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31-летняя экс-певица Алекса попрощалась с женихом и собственным бизнесом

Звезда «Фабрики звезд – 4» Алекса рассказала о новой странице в своей жизни.

Конец марта стал для звезды «Фабрики звезд» Алексы началом новой жизни, в которой она попрощалась с тем, что начало ее тяготить — женихом по имени Артур и ювелирным брендом Alexa Jewelry. Расставшись с мужчиной, с которым она провела последние четыре года своей жизни, Алекса оставила весь сток украшений ему. «Это был не столько мой доход, сколько мое удовольствие. Больше я к этому бренду не имею никакого отношения и за качество теперь тоже не отвечаю», — заявила она.

«Мы часто страдаем от придуманной нами самими любви и идеализируем спутников. Я не исключение. Я помню только хорошее и благодарна своему теперь уже бывшему спутнику жизни за многое. Я повзрослела, и, если бы наши цели и желания по жизни совпадали, наверное, можно было бы попробовать провести совместную работу над ошибками, учитывая количество лет, прожитых вместе. Но первое условие не соблюдено, поэтому попытки все склеить не имеют никакого смысла. Сейчас я бы ничего не поменяла, даже если бы мне дали такую возможность. Все случайности не случайны, в жизни все бывает. Люди встречаются и расходятся, главное — оставаться достойными людьми, несмотря ни на что», — прокомментировала она событие в беседе с редактором издания Peopletalk.

Новую страницу своей жизни Алекса ознаменовала философским постом:

«Наши собственные установки — защитные механизмы психики, которые изначально придуманы для того, чтобы работать на наше благо. Это как появившиеся на пустыре мощные гигантские горы, которые в какой-то отрезок жизни оказывают нам неоценимую помощь, защищая от потока холодных ветров и прочих невзгод. Но наступают момент, когда придуманные нами же горы становятся для нас главным препятствием на пути к желаемому, к счастью. Горы больше не работают на нас, а скорее наоборот, они не дают нам идти дальше и мешают жить той жизнью, которую мы для себя хотим. И тут мы либо набираемся храбрости и оставляем такие знакомые и привычные горы позади, с дрожащими коленками направляясь, наконец, туда, где нам очень хочется оказаться, либо продолжаем прятаться в горах, позволив страху взять верх над собой», — размышляет она.

Желаем успехов Алексе!

Фото и видео: Instagram

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