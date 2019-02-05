26-летний хоккеист Иван Телегин показал видео с танцующей Пелагеей в купальнике

Долгое время Иван Телегин и Пелагея скрывали подробности своих отношений от посторонних глаз. Теперь нежные снимки и «домашние» фото и видеролики все чаще становятся достоянием общественности. 26-летний мужчина уже показывал, как они с женой дурачатся в машине, проводят время дома с дочкой, позируют фотографу. На этот раз хоккеист в разделе «сториз» своего Instagram показал, как отдыхает с супругой в бане.