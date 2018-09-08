«Отдых с семьей»: Иван Телегин показал редкий снимок с супругой Пелагеей и полуторагодовалой дочкой

Не так давно хоккеист сборной России Иван Телегин наконец создал свой микроблог в Instagram и уже опубликовал несколько снимков с женой, певицей Пелагеей, и с друзьями. А на днях спортсмен показал очень милое фото с возлюбленной и с маленькой дочкой Таисией.