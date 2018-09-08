«Отдых с семьей»: Иван Телегин показал редкий снимок с супругой Пелагеей и полуторагодовалой дочкой

Не так давно хоккеист сборной России Иван Телегин наконец создал свой микроблог в Instagram и уже опубликовал несколько снимков с женой, певицей Пелагеей, и с друзьями. А на днях спортсмен показал очень милое фото с возлюбленной и с маленькой дочкой Таисией.
«Отдых с семьей самое лучшее», — так подписал нежный кадр глава семьи (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.). На снимке Пелагея лежит на коленях мужа и одной рукой обнимает дочку, которая отвернулась к телевизору.
Напомним, Иван и Пелагея поженились летом 2016 года, когда певица уже была беременна своим первенцем. У хоккеиста также есть сын Марк от предыдущих отношений, однако Иван не поддерживает связь с мамой мальчика Евгенией Ноур.
Фото: Komsomolskaya Pravda, Anton Gyngazov, Alexander Kulebyakin / Global Look Press, Instagram