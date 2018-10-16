«Идеальная пара»: Иван Телегин показал новое красивое фото с супругой Пелагеей

Иван Телегин и Пелагея решили чаще радовать поклонников совместными снимками — в Instagram обоих супругов постоянно появляются эффектные семейные фото. А на днях спортсмен выложил кадр из недавней фотосессии с любимой — авторства известного фотографа Владимира Широкова.
«Идеальная пара», — так подписал снимок Телегин.
Фолловеры тут же рассыпались в комплиментах: «Мистер и миссис смит», «Ооооочень шикарно. Такие классные», «Невероятно гармоничная пара», «Берегите такую красоту, Иван!», «Сколько шикарности в этой фотографии! Идеальные наши», «Вы русские Beyoncé и JayZ» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Фото: Instagram