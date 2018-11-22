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Романтическое видео Пелагеи и Ивана Телегина растрогало фанатов: «Как два пазла одной картинки подходите друг другу»

Иван Телегин и Пелагея сходили в кино и поделились впечатлениями.

«Всем смотреть Богемскую рапсодию и слушать The Queen», — написал хоккеист в своем Instagram и поделился видеороликом о том, как они с Пелагеей дурачатся в машине.

«Любимыеее», «Зайкииии», «Классные», «Красавцы», «Крутыыые», «Ой, очень милое видео», «Аaaaaaaaащащащщщ, огненно каааак, я залипла», «Как два пазла одной картинки подходите друг другу», «Точно певец», «Божечки😍😍😍❤️❤️❤️», «Бесконечный позитив😂😂😂❤️❤️❤️🔥🔥», «Пелагея😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋Вам Счастья Счастья и Любви 🙏💞Такие хорошие», «Смотреть на то, как поет Ваня, не зная слов и на то, как Поля шикарно улыбается и танцует - ЛУЧШЕЕЕЕЕ», — обсуждают фанаты пары.

Пелагея и Иван Телегин тайно поженились летом 2016 года. В январе 2017 года Пелагея родила дочь Таисию.

Фото и видео: instagram

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