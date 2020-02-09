17-летняя внучка Ельцина поздравила Федора Смолова с 30-летием и показала нежное фото с ним

Когда Смолов показал первое фото с юной Марией, его подписчики приняли новость об их романе в штыки. «Пусть лучше футболом занимается», «Она же школьница», «Ей всего 17!» — негодовали фоллверы футболиста.

Но после в Сети появилась информация, что намерения у Федора по отношению к Марии Самые серьезные. Источники сообщали, что футболист намерен дождаться совершеннолетия любимой и жениться.

А как вы относитесь к подобной разнице в возрасте?