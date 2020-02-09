17-летняя внучка Ельцина поздравила Федора Смолова с 30-летием и показала нежное фото с ним
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Фото: Instagram
9 февраля день рождения отмечает футболист сборной России Федор Смолов. В праздничный день девушка теперь уже 30-летнего спортсмена — 17-летняя Мария Юмашева поздравила любимого и показала нежное фото с ним.
Мария опубликовала фотографию, где стоит в обнимку с Федором. Многословной она не была. «С днем рождения», — подписала она снимок и поставила красное сердечко.
Фото: Instagram
Когда Смолов показал первое фото с юной Марией, его подписчики приняли новость об их романе в штыки. «Пусть лучше футболом занимается», «Она же школьница», «Ей всего 17!» — негодовали фоллверы футболиста.
Но после в Сети появилась информация, что намерения у Федора по отношению к Марии Самые серьезные. Источники сообщали, что футболист намерен дождаться совершеннолетия любимой и жениться.
А как вы относитесь к подобной разнице в возрасте?
Фото и видео: Instagram
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