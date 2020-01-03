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Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Федор Смолов

Фото: Instagram

Влюбленные отдыхают на острове для миллионеров.

Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой. Повод этому дал комментарий девушки под фотографией спортсмена — она оставила смайлик жгучего перчика.

Федор Смолов с друзьями встретил новый год на острове миллионеров Сен-Бартелеми. А сегодня в сториз опубликовал фотографию с юной Марией.

Фото: Instagram

Позже в его профиле появился еще один снимок: девушка обнимает спортсмена, рядом находятся их друзья.

Под фотографией появились противоречивые комментарии: «Это уже перебор», «Пока не было официального заявления», «Ей 17», «Федя красавчик», «Как она Федю крепко держит», «О карьере думай, а не о тел…х», «Мда….», «Ой, Федька», — написали фолловеры.

У Федора Смолова был продолжительный роман с Викторией Лопыревой, они расстались в 2015 году. После этого футболист встречался с моделями Мирандой Шелией, Юлией Левченко и Софьей Никитчук.

Фото и видео: Starface, Instagram

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