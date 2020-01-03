Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина

Под фотографией появились противоречивые комментарии: «Это уже перебор», «Пока не было официального заявления», «Ей 17», «Федя красавчик», «Как она Федю крепко держит», «О карьере думай, а не о тел…х», «Мда….», «Ой, Федька», — написали фолловеры.

У Федора Смолова был продолжительный роман с Викторией Лопыревой, они расстались в 2015 году. После этого футболист встречался с моделями Мирандой Шелией, Юлией Левченко и Софьей Никитчук.