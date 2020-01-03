Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина
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Фото: Instagram
Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой. Повод этому дал комментарий девушки под фотографией спортсмена — она оставила смайлик жгучего перчика.
Федор Смолов с друзьями встретил новый год на острове миллионеров Сен-Бартелеми. А сегодня в сториз опубликовал фотографию с юной Марией.
Фото: Instagram
Позже в его профиле появился еще один снимок: девушка обнимает спортсмена, рядом находятся их друзья.
Под фотографией появились противоречивые комментарии: «Это уже перебор», «Пока не было официального заявления», «Ей 17», «Федя красавчик», «Как она Федю крепко держит», «О карьере думай, а не о тел…х», «Мда….», «Ой, Федька», — написали фолловеры.
У Федора Смолова был продолжительный роман с Викторией Лопыревой, они расстались в 2015 году. После этого футболист встречался с моделями Мирандой Шелией, Юлией Левченко и Софьей Никитчук.
Фото и видео: Starface, Instagram
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