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Футболиста Федора Смолова высмеяли за отдых на роскошном курорте и флирт с 17-летней внучкой президента

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Федор Смолов

Фото: Maksim Konstantinov/globallookpress

Фанаты футболиста не могут простить ему его проигрыш.

Фото, которое появилось в блоге 29-летнего футболиста Федора Смолова, не оставило равнодушными ни светских сплетников, ни тех, кто следит за его спортивной деятельностью.

«Сказали выставить», — написал спортсмен под снимком, в качестве локации отметив роскошный курорт Сен-Бартелеми (St. Barths). В комментариях к снимку несколько раз отметилась 17-летняя Мария Юмашева (пользователь с ником yumashkaa) — внучка первого президента России Бориса Ельцина, которая вместе с братом Борисом тоже отдыхает на Сен-Барте. Эти два фактора спровоцировали массу противоречивых коментариев.

На комментарий — «Эта фотография лучшая» — девушка ответила: «Фотограф». В комментарии ниже оставила картинку в виде перчика. «Повторяешься», — отреагировал польщенный спортсмен.

Светские сплетники оживились: «Внучка Ельцина комментирует фотографии Федора Смолова», «Федор Смолов спровоцировал слухи о романе с 17-летней внучкой Бориса Ельцина», «Федор Смолов закрутил роман с внучкой Бориса Ельцина».

Комментаторы не поверили своим глазам: «А ты что такой неповторимый))) смех», «Ну такое))», «Федор помнишь в Гуме я тебе сказал приезжай в Грозный, ты шел с девушкой, это было примерно числа 25 ноября», «Да и на патриках его явно не с Машей видела в октябре».

«Райское фото для декабря», «Опять в Саратове жара», «Узнаю родной город. Кумысная поляна? (Природный парк в Саратове, — Прим.Ред.)», «Как те Саратов?)», «В Саратове красиво», «Федь, как всегда в Саратове chill», «Это же Большой Утриш (Село в Анапе, — Прим.Ред.)!!! Я там был!!!», «Иди голы забивай чем воде плавать», «Голы не сказали забивать?», «Сказали выставить — выставил. Сказали забить — не забил», «Послушный мальчик», «За голову взялся, трусы потерял?», «Когда говорят забивать, ты чего то, не слушаешь», «На трансфер?)», «Если только в Челси, судя по локации. На семейном совете все решится))», — подкалывают футболиста недовольные его игрой и локацией отдыха фанаты.

Фото и видео: instagram, globallookpress

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