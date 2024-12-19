Владимиру Путину не хватило 10 минут до рекорда по длительности прямой линии

Президент России Владимир Путин во время прямой линии с гражданами страны, которая прошла 19 декабря и была совмещена с его ежегодной пресс-конференцией, не смог побить собственный рекорд по продолжительности данного мероприятия. Такие расчеты произвела газета aif.ru.

«Главе государства не хватило 10 минут до личного рекорда по длительности прямой линии — мероприятие длилось 4 часа 30 минут», — сказано в материале издания.

Уточняется, что самая долгая пресс-конференция Путина прошла в 2008 году — тогда она продлилась 4 часа и 40 минут.

В ходе общения с журналистами и простыми жителями страны президент ответил на 76 вопросов, касающихся самых разных сфер. При этом, как сообщил глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, за десять дней, предшествующих прямой линии, было получено более 2,5 млн обращений — и их обработка только начинается.

Как мы писали ранее, президент во время пресс-конференции затронул множество тем. Так, он объяснил, кто виновен в замедлении YouTube, почему пророчества Владимира Жириновского регулярно сбываются и как за первым президентом России Борисом Ельциным закрепился образ алкоголика.