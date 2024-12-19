«Бумага сильнее камня»: Песков представил Путину «нетрадиционного гостя» ежегодной пресс-конференции

Ежегодная пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным проходит сегодня в Москве. Сотни тысяч человек адресовали главе государства свои вопросы. Среди них оказался популярный блогер-миллионик Влад Бумага. Мероприятие транслирует в соцсети «ВКонтакте» паблик SHOT | ШОТ.

Перед тем, как задать вопрос президенту, инфлюенсера представил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он заявил, что на мероприятии присутствует «нетрадиционный гость», имея в виду занятие Влада.

Блогер обратился к Путину и спросил, какие мысли и истины он должен доносить до своей многомиллионной аудитории, состоящей преимущественно из несовершеннолетних. Отвечая на вопрос, президент поинтересовался у Влада, который и сам недавно стал отцом, действительно ли у него фамилия Бумага, или же это псевдоним. Инфлюенсер признался, что это его настоящая фамилия.

«Бумага сильнее камня», — ответил на это Путин.

Ежегодную пресс-конференцию с главой государства посетила журналистка Ксения Собчак. На мероприятии она пыталась помочь иностранному коллеге, у которого возникли проблемы с наушником для перевода.