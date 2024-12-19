«Любил эпатаж»: Путин заявил, что Жириновский не был предсказателем

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский не был предсказателем. Также глава государства отметил – политик любил эпатаж.

Соответствующие кадры с мероприятия приводит ТАСС.

Путин рассказал, что «был хорошо знаком с Владимиром Вольфовичем».

«Он не был предсказателем. Любил эпатаж и с удовольствием, эффектно это делал. Он был человеком очень эрудированным и хорошо подготовленным», - подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что в Сети нашли семиминутный ролик с Жириновским, который никто не видел 18 лет. Его автором оказался бывший сотрудник канала. Молодой человек взял интервью у политика в машине – Жириновский сам предложил ему сесть в авто. Владимир Вольфович рассказывал о любви, предпочтениях в музыке и о том, что его радовало.