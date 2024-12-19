Защищал интересы России: Путин рассказал, как за Ельциным закрепился имидж алкоголика

Ежегодная пресс-конференция с президентом России Владимром Путиным состоялась сегодня в Москве. Во время ответа на один из многочисленных вопросов глава государства рассказал, почему за бывшим лидером РФ Борисом Ельциным закрепился имидж алкоголика.

По словам Путина, экс-президент России был признан в западных кругах. Однако потом отношение к нему изменилось. Ельцин высказался против экспансии НАТО и ударов по Белграду без санкции Совета Безопасности ООН. За это его начали обвинять в алкоголизме.

Также во время трансляции, которую вел в соцсети «ВКонтакте» паблик SHOT | ШОТ, Путин отметил любовь Ельцина к Родине. Президент заявил, что его предшественник стоял на защите интересов России, несмотря на оказываемое давление.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков представил Владимиру Путину «нетрадиционного гостя» ежегодной пресс-конференции. Им оказался блогер-миллионик Влад Бумага.