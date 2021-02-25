События марта: комедия о русских на Бали, юбилейный концерт Дубцовой и «ожившая» выставка

Студент Артем влюбляется в юную красавицу с Черного моря. Потеряв голову, он бросает все и едет за возлюбленной на так называемый «рашн юг», о котором ничего не знает. На море оказывается, что за прекрасной Ксюшей уже ухаживают два серьезных местных конкурента — красавчик из мореходки и дерзкий полицейский... Главные роли в картине сыграли молодые и перспективные Семен Трескунов и Стася Милославская.

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«Нос, или Заговор "не таких"»

На экранах с 11 марта