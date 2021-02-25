События марта: комедия о русских на Бали, юбилейный концерт Дубцовой и «ожившая» выставка
Кино
«Гуляй, Вася! Свидание на Бали»
На экранах с 4 марта
По сюжету Паше опять выпала великолепная возможность изменить жене с красивой Васей. Максу выпала возможность уничтожить Митю и вернуть Настю. Все герои сойдутся на острове Бали, где их ждут погони, бои без правил и невероятные приключения... Главные роли играют Любовь Аксенова, Роман Курцын, Борис Дергачев, Сергей Аброскин и Вера Кинчева.
Купить билеты можно здесь.
«Белый снег»
На экранах с 4 марта
«Белый снег», премьера которого прошла в Москве, — масштабный байопик о судьбе российской лыжницы Елены Вяльбе. Фильм рассказывает о том, как простая девочка из Магадана благодаря характеру, таланту и упорству преодолела тяжелые испытания, достигла высочайших успехов в спорте, а на чемпионате мира в Норвегии в 1997 году впервые в истории лыжных гонок завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.
Купить билеты можно здесь.
«Рашн Юг»
На экранах с 4 марта
Фото: Пресс-служба
Студент Артем влюбляется в юную красавицу с Черного моря. Потеряв голову, он бросает все и едет за возлюбленной на так называемый «рашн юг», о котором ничего не знает. На море оказывается, что за прекрасной Ксюшей уже ухаживают два серьезных местных конкурента — красавчик из мореходки и дерзкий полицейский... Главные роли в картине сыграли молодые и перспективные Семен Трескунов и Стася Милославская.
Купить билеты можно здесь.
«Нос, или Заговор "не таких"»
На экранах с 11 марта
Фото: Kinopoisk
Мультфильм Андрея Хржановского посвящен пионерам, новаторам в искусстве. Людям, которые опережали свое время. И, что самое главное, имели бесстрашие идти против течения. Ценой собственного благополучия, а зачастую и жизни. Главными героями фильма являются писатели Николай Гоголь и Михаил Булгаков, режиссер Всеволод Мейерхольд и композитор Дмитрий Шостакович.
Купить билеты можно здесь.
«Годзилла против Конга»
На экранах с 25 марта
Фото: Пресс-служба
По сюжету человечество стало виной тому, что Годзилла и Конг вынуждены сойтись в неравной схватке. Организация «Монарх», отслеживающая жизнь монстров на земле, отправляет экспедицию в неизведанные земли острова Черепа, где надеется раскрыть тайну происхождения титанов...
Купить билеты можно здесь.
Концерты
Ирина Дубцова
1 марта, Crocus City Hall
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Ирина Дубцова отметит 15-летие музыкальной карьеры. Певица исполнит не только хиты, но и материал из нового альбома.
Купить билеты можно здесь.
Вера Брежнева
26 марта, Crocus City Hall
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Певица представит свое новое шоу, в котором объединятся живой звук и свет, иллюзии и реальность, актуальная музыка и концептуальная хореография.
Купить билеты можно здесь.
Линда
23 марта, «16 тонн»
Самая необычная российская певица Линда презентует альбом «ДНК Мира», который выпустила в сентябре 2020 года.
Купить билеты можно здесь.
Хаски
25 марта, Adrenaline Stadium
Фото: Пресс-служба
Знаменитый скандальный рэпер представит поклонникам новый альбом «Хошхоног», вышедший в сентябре 2020 года.
Купить билеты можно здесь.
Fatboy Slim
27 марта, Adrenaline Stadium
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Знаменитый диджей Норман Квентин Кук, выступающий под псевдонимом Fatboy Slim, давно уже стал легендой мировой танцевальной музыки, а теперь выступит в Москве с грандиозным рейвом.
Купить билеты можно здесь.
Театр
«Горбачев»
Театр Наций
Фото: Пресс-служба / Театр Наций
Спустя 12 лет после премьеры спектакля «Рассказы Шукшина», объездившего полмира, собравшего множество призов и до сих пор идущего с аншлагами, режиссер Херманис возвращается к сотрудничеству с Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым, на этот раз сыгравших Михаила и Раису Горбачевых.
Купить билеты можно здесь.
«Бэтмен против Брежнева»
Театр на Малой Бронной
Фото: Театр на Малой Бронной
Во «Дворце на Яузе» недавно прошла светская премьера спектакля Театра на Малой Бронной «Бэтмен против Брежнева». Это советский триллер, фантазия о том, что делал бы Бэтмен в СССР, в эпоху застоя, будь он советским гражданином. Рассказчиком этой истории стала маленькая девочка, дочь Бэтмена, а соткана она из всего знакомого нам советского — быта, кино, песен, судеб.
Купить билеты можно здесь.
«Утиная охота»
Театр имени М. А. Ермоловой
Фото: Театр имени М. А. Ермоловой
Режиссер Евгений Марчелли попытался по-новому взглянуть на известную историю, поставив пьесу Вампилова с Иваном Янковским в главной роли.
Купить билеты можно здесь.
Выставки
«Айвазовский. Кандинский. Ван Гог. Климт. Ожившие полотна»
«Люмьер-Холл»
Фото: «Люмьер-Холл»
На гигантских экранах показывают более 200 картин Ивана Айвазовского, 100 произведений Климта и творения Ван Гога, а также совершенно новую мультимедийную выставку, посвященную Василию Кандинскому.
Фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима-2021»
«Аптекарский огород»
Фото: «Аптекарский огород»
До апреля в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» представлено свыше 1000 самых разнообразных тропических орхидей со всего света, включая очень редкие экземпляры. Посетители увидят цветы неожиданных форм и размеров с запахами шоколада, бананового хлеба, сыра с плесенью, пыли, корицы, тирамису, фруктов и даже... падали.
«Русское нигде»
Галерея «Триумф»
Фото: Галерея «Триумф»
Галерея «Триумф» представляет выставку Павла Отдельнова «Русское нигде», в которую вошла новая серия живописи, фотографии, инсталляции и видео. В своих работах художник изображает типичную среду российских городских окраин, изучая их монотонность и исключительную похожесть друг на друга.
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Фото: Instagram, vk.com. globallookpress, пресс-служба
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