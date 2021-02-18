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Галыгин, Цзю и другие знаменитости на премьере фильма «Белый снег»

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Вадим Галыгин

Фото: Пресс-служба

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера масштабного спортивного байопика о лучшей лыжнице XX века Елене Вяльбе.

Фильм первым зрителям представили сама Елена Вяльбе, режиссер Николай Хомерики, продюсеры и актеры Ольга Лерман, Анна Уколова, Федор Добронравов, Александр Устюгов, Дарья Екамасова, Анна Котова-Дерябина, Екатерина Агеева, Вадим Андреев и многие другие.

Анна Котова-Дерябина

Фото: Пресс-служба

Гостями премьеры стали российские знаменитости Вадим Галыгин, Костя Цзю, Александр Легков, Ирина Рахманова и другие.

«Белый снег» — масштабный байопик о судьбе российской лыжницы Елены Вяльбе. Фильм рассказывает о том, как простая девочка из Магадана благодаря характеру, таланту и упорству преодолела тяжелые испытания, достигла высочайших успехов в спорте, а на чемпионате мира в Норвегии в 1997 году впервые в истории лыжных гонок завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.

Фильм «Белый снег» выйдет в широкий прокат 4 марта. Купить билеты можно здесь.

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Фото: пресс-служба

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