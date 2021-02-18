Галыгин, Цзю и другие знаменитости на премьере фильма «Белый снег»
Фото: Пресс-служба
Фильм первым зрителям представили сама Елена Вяльбе, режиссер Николай Хомерики, продюсеры и актеры Ольга Лерман, Анна Уколова, Федор Добронравов, Александр Устюгов, Дарья Екамасова, Анна Котова-Дерябина, Екатерина Агеева, Вадим Андреев и многие другие.
Фото: Пресс-служба
Гостями премьеры стали российские знаменитости Вадим Галыгин, Костя Цзю, Александр Легков, Ирина Рахманова и другие.
«Белый снег» — масштабный байопик о судьбе российской лыжницы Елены Вяльбе. Фильм рассказывает о том, как простая девочка из Магадана благодаря характеру, таланту и упорству преодолела тяжелые испытания, достигла высочайших успехов в спорте, а на чемпионате мира в Норвегии в 1997 году впервые в истории лыжных гонок завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.
Фильм «Белый снег» выйдет в широкий прокат 4 марта. Купить билеты можно здесь.
Это важно знать:
«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности
Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов
Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги
Фото: пресс-служба
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!