Звезда «Не родись красивой» Нелли Уварова пришла с мужем на премьеру спектакля «Горбачев»
Фото: Пресс-служба
Первыми новую постановку оценили Нелли Уварова и Александр Гришин, Максим Виторган и Нино Нинидзе, Ингеборга Дапкунайте, Оксана Лаврентьева и многие другие.
Фото: Пресс-служба
Спектакль гостям представили сыгравшие в нем главные роли актеры Чулпан Хаматова и Евгений Миронов, которые вместе позировали фотографам. «Мы начинаем спектакль не от имени героев, а от нас лично: от Чулпан и от меня, — говорит Евгений Миронов. — На глазах зрителей мы пробуем свои роли. Я нащупываю речь Горбачева, его манеру. Накладываем грим. При этом у нас нет задачи сделать двойников, добиться портретного сходства. Мы пытаемся понять способ их мышления, причину их поступков. Ведь подумать только: в Москве встретились тракторист из Ставрополя и девушка-отличница из Сибири — просто Ромео и Джульетта».
Фото: Пресс-служба
Спустя 12 лет после премьеры спектакля «Рассказы Шукшина», объездившего полмира, собравшего множество призов и до сих пор идущего с аншлагами, Херманис возвращается к сотрудничеству с Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым. «Есть буквальная связь между «Рассказами Шукшина» и «Горбачевым». Где-то десять лет назад из Москвы в Ригу мне позвонила Чулпан Хаматова. К ней в гримерку после спектакля заглянул Михаил Сергеевич, и она передала ему трубку. Минут двадцать он рассказывал мне про свою родную деревню, про юность, про семью. Спустя годы мне пришла идея поставить спектакль на двух любимых мною артистов — Евгения Миронова и Чулпан Хаматову, и чтобы они сыграли Михаила и Раису Горбачевых. Это история не про политику, а про удивительную семейную пару, которой было суждено изменить мир и во многом опередить свое время. Про их любовь, мечты и разочарования», — рассказал Алвис Херманис.
Фото: Ира Полярная / Пресс-служба театра
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