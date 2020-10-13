Звезда «Не родись красивой» Нелли Уварова пришла с мужем на премьеру спектакля «Горбачев»

Спустя 12 лет после премьеры спектакля «Рассказы Шукшина», объездившего полмира, собравшего множество призов и до сих пор идущего с аншлагами, Херманис возвращается к сотрудничеству с Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым. «Есть буквальная связь между «Рассказами Шукшина» и «Горбачевым». Где-то десять лет назад из Москвы в Ригу мне позвонила Чулпан Хаматова. К ней в гримерку после спектакля заглянул Михаил Сергеевич, и она передала ему трубку. Минут двадцать он рассказывал мне про свою родную деревню, про юность, про семью. Спустя годы мне пришла идея поставить спектакль на двух любимых мною артистов — Евгения Миронова и Чулпан Хаматову, и чтобы они сыграли Михаила и Раису Горбачевых. Это история не про политику, а про удивительную семейную пару, которой было суждено изменить мир и во многом опередить свое время. Про их любовь, мечты и разочарования», — рассказал Алвис Херманис.