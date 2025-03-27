Участвовал в отборе на «Евровидение»: на Украине мобилизовали вокалиста группы «ДК Энергетик»
© Виктор ГУСЕЙНОВ/«КП» - Москва/KP \ EAST NEWS
На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат) принудительно мобилизовали в ряды ВСУ музыканта группы «ДК Энергетик», который принимал участие в национальном отборе на конкурс «Евровидение».
Как пишет Газета.Ru, имя артиста не раскрывается, однако речь может идти о вокалисте группы Якове Марном.
После инцидента стало известно об отмене сольного концерта коллектива во Львове.
Ранее власти Украины объявили в розыск артистов, которые выехали из страны и не вернулись. В списке уклонистов ВСУ оказались критиковавшие Россию Иван Дорн, Макс Барских, Алексей Потапенко (Потап), участник группы Artik & Asti Артем Умрихин, а также братья Беляковы из группы MBreeze и певец Василий Демчук. Все они сейчас живут в Европе, США и Израиле.
Также сообщалось, что педагога Львовского национального университета им. Ивана Франко Степана Бильченко похитили украинские военкомы из ТЦК. Они хотели насильно мобилизовать мужчину, но в итоге оставили его умирать на дороге. У него зафиксировали отек мозга, пролом черепа и гематомы.
Кроме того, украинца, который в одиночку воспитывал шестилетнего сына, принудительно мобилизовали в ряды ВСУ. Мальчик остался дома один без присмотра.