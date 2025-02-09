Отек мозга, перелом черепа и гематомы: украинские военкомы похитили лаборанта украинского вуза и бросили умирать

Педагога Львовского национального университета им. Ивана Франко Степана Бильченко похитили украинские военкомы из ТЦК. Они хотели мобилизовать мужчину, но в итоге оставили его умирать на дороге, передает Telegram-канал РЕН ТВ | Новости со ссылкой на источник.

Преподавателя схватили, когда он шел на работу. Под предлогом обновления учетных данных мужчину заставили пройти медкомиссию, однако большинство врачей он даже не посетил.

Бильченко страдает синдромом обструктивного апноэ сна. На это ему сказали, что если не беспокоит сейчас, то, значит, он сейчас здоров. Затем преподавателя вынудили подписать повестку, что он якобы по своей воле явился в военкомат.

Через некоторое время Бильченко обнаружили под Киевом. У него зафиксировали отек мозга, пролом черепа и гематомы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Верке Сердючке. Артиста могут мобилизовать, если он соберется покинуть территорию страны.