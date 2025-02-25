Украинца, который в одиночку воспитывал шестилетнего сына, принудительно мобилизовали в ряды ВСУ. Мальчик остался дома один без присмотра, передает издание «Страна.ua».

Сотрудники ТЦК, несмотря на несовершеннолетнего сына, забрали отца и разметили его в ужасающих условиях. Мужчина рассказал на видео, где его поселили украинские военкомы.

По его словам, пришлось жить в комнате, где вместо дверей предусмотрительно была установлена решетка. Возможно, командование опасается, что новобранцы могут попытаться сбежать.

На Украине происходят случаи принудительной мобилизации. Во время них мужчин излавливают прямо на улице, после чего отвозят в военкоматы.

Ранее сообщалось, что задержанные в России украинцы не хотят домой. Они боятся попасть в ряды ВСУ и оказаться на фронте.