Суд лишил блогера Асхаба Тамаева права управления автомобилем

Судебный участок №380 Пресненского районного суда лишил блогера Асхаба Тамаева права управлять транспортными средствами, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В отношении Тамаева были составлены два протокола об административных правонарушениях за повторное управление транспортным средством, не зарегистрированном в установленном законом порядке (ч. 1.1 ст. 12.1 КоАП РФ). Суд признал Тамаева виновным и назначил по каждому из протоколов наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на один месяц.

Асхаб Тамаев блогер попал во внимание СМИ после выложенного в интернет видео, на котором Тамаев дал пощечину подростку. Блогер подъехал к комплексу «Москва-Сити» на своем бирюзовом Lamborgini, и у машины сразу собрались подростки. Один из них крикнул Асхабу его коронную фразу «Это моя машина!» Блогера выкрик разозлил, он подошел к 16-летнему подростку и дал ему пощечину, после чего развернулся и ушел.

Поступок блогера вызвал общественный резонанс. В частности, движение «Ветераны России» обратилось в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить его деятельность, потому что Тамаев в своих соцсетях рекламирует онлайн-казино. Председатель движения Ильдар Резяпов предложил Тамаеву съездить в зону СВО. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в свою очередь назвала Асхаба «скамером», который зарабатывает на подростках.