Что-то крикнул 23-летнему блогеру: Асхаб Тамаев дал пощечину подростку

Блогер Асхаб Тамаев рискует попасть в очередную скандальную ситуацию. Очевидцы засняли, как 23-летний молодой человек дал пощечину подростку, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, Тамаев появился на своем бирюзовом Lamborgini у комплекса «Москва-Сити». После этого возле машины блогера собрались подростки. Один из несовершеннолетних что-то крикнул Асхабу, из-за чего тот развернулся и пошел в его сторону.

Когда блогер приблизился к юноше, то быстро ударил его по щеке рукой. Судя по реакции, подросток не ожидал удар и не совсем понял, что произошло. Тамаев же, дав пощечину, поспешил скрыться из объективов камер и направился в сторону кафе.

У Тамаева большая большая аудитория в социальных сетях. Миллионы человек подписаны на блогера, который публикует контент о боях и гонках.

Ранее блогер Арсен Маркарян признался в половой связи с девочками 12 и 13 лет. Он записал видео об этом в своем закрытом чате.