«Ветераны России» пожаловались на блогера Асхаба Тамаева в Генпрокуратуру и СК

Общественное движение «Ветераны России» обратилось в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить деятельность блогера Асхаба Тамаева, который накануне дал пощечину подростку в Москве, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В частности, общественники призвали силовиков обратить внимание на то, что Тамаев в своих соцсетях рекламирует онлайн-казино, хотя это незаконно и наказывается штрафом.

Председатель движения Ильдар Резяпов напомним, что блогеры должны осознавать степень своей ответственности перед молодежью. Поступок Тамаева, считает он, показал «не мужское поведение».

«Асхаб, если у тебя есть сила, если ты так уверен в себе, приезжай в зону СВО на службу. Покажи, на что ты способен! Сейчас ты просто занимаешься глупостями, теряя годы своей жизни на пустое», - заявил Резяпов.

Кроме того, ситуацию прокомментировала депутат Госдумы Нина Останина. Она призвала отписаться от всех страниц блогера, ведь «предание забвению - это самое большое наказание».

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала Асхаба «скамером», который зарабатывает на подростках, и задалась вопросом, неужели ему снова все сойдет с рук.