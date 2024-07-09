«Это моя машина»: после какой фразы Асхаб Тамаев дал пощечину 16-летнему подростку

Юноша, который получил пощечину от блогера Асхаба Тамаева, вышел на связь с журналистами. Он заявил, что молодого человека вывела из себя фраза «это моя машина», передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Пострадавшим юношей в этой истории оказался 16-летний москвич, учащийся Колледжа мировой экономики и передовых технологий. Он рассказал журналистам, что сначала вместе с друзьями увидел бирюзовый Lamborgini блогера. Затем из машины показался и сам Асхаб.

Затем, по словам парня, он произнес в сторону Тамаева его коронную фразу. Однако блогер разозлился и нанес ему пощечину. Юноша при этом не держит зла на знаменитость и не собирается обращаться в полицию за помощью. Однако он надеется, что Асхаб одумается и принесет личные извинения.

Ранее представители общественного движения «Ветераны России» обратились в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить деятельность Тамаева. Поводом для этого послужил инцидент с подростком.