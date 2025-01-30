Раскрыты странные подробности ареста рэпера P. Diddy

Раскрыты подробности ареста американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс), который в настоящий момент обвиняется в торговле людьми и рэкете. Об этом пишет издание Radar.

По данным источника, в ночь ареста музыкант был не один. В гостиничном номере стоимостью семь тысяч долларов (около 685 тысяч рублей) за ночь продюсера ждала неизвестная женщина с запасом запрещенных веществ, которые ранее уже находили в доме артиста.

Помимо этого, в ту же ночь Комбс уговаривал еще одну девушку присоединиться к нему. Существует версия, что она была одной из его предполагаемых жертв, а встретиться хотел именно рэпер, чтобы манипуляциями заставить ее молчать.

Отмечается, что за пару лет до ареста P. Diddy решительно собирался поменять свою жизнь и даже задумывался о новом имени. Он планировал начать «эпоху любви» и даже с заботой высказывался о женщинах. При этом все улики указывают на то, что до самого задержания исполнитель продолжал свой жуткий образ жизни, включающий насилие и торговлю людьми.

Напомним, 17 сентября 2024 года P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли рэперу выйти на свободу. Рэперу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее сообщалось, что еще одна экс-возлюбленная рассказала о жестоком отношении P. Diddy к ней.