«Он мой герой»: Канье Уэст потребовал освободить P.Diddy, обвиняемого в торговле людьми и педофилии

Рэпер Канье Уэст вновь шокировал своих поклонников. После скандального выхода его жены на премии «Грэмми» и заявления об аутизме артист решил выпустить футболки в поддержку P.Diddy. Он требует, чтобы коллегу освободили.

В прошлом году разгорелся масштабный скандал. Известного рэпера P.Diddy, настоящее имя которого Шон Комбс, арестовали по подозрению сразу в нескольких преступлениях, в их числе торговля людьми, изнасилования, педофилия и многие другие.

Иностранные звезды, которые посещали «белые» вечеринки артиста, все эти месяцы не давали комментариев по этому поводу. Но неожиданно решил высказаться Канье Уэст. Рэпер опубликовал в социальных сетях заявление, в котором признался, что находится на стороне P.Diddy. Он уверен, что коллега должен скорее выйти на свободу, так как его сейчас «топят». Он даже выпустил футболки с именем Шона Комбса.

«Они пытаются доказать свою правду, и вы все это знаете и сидите, смеетесь в этом Интернете. Этот человек отдал нам свою жизнь, он мой кумир, он мой герой», - написал Уэст.

Ранее Канье Уэст купил две машины за $240 тысяч.