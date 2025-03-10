«Не спрашивайте»: Рианна призналась, что рожала в жемчугах и солнцезащитных очках

Американская певица Рианна рассказала, что рожала своего второго сына в украшениях. Это признание она приурочила к празднованию Международного женского дня 8 марта.

В своих социальных сетях исполнительница опубликовала снимок, на котором она лежит в больничной палате и прижимает к груди новорожденного ребенка. На груди у нее при этом висят золотое колье и бусы, а глаза прикрывают темные очки.

«Пожалуй, самая мощная вещь из всех, что я сделала как женщина. Два моих маленьких чуда. И да, я рожала в жемчугах и солнцезащитных очках. Не спрашивайте, куча всего происходила», — подписала она публикацию.

Напомним — обоих сыновей Рианна родила от рэп-исполнителя A$AP Rocky. Недавно он был оправдан по делу о стрельбе, по которому ему грозило до восьми лет тюрьмы. В связи с этим пара решила назвать третьего ребенка в честь адвоката музыканта.

Ранее мы писали о том, что Рианна в свои 36 лет снялась в новой фотосессии в стиле «Смурфиков».