36-летняя Рианна снялась в новой фотосессии в стиле «Смурфиков»

Американская певица Рианна снялась в новой фотосессии и представила коллаборацию ее бренда нижнего белья Savage X Fenty с предстоящим мультфильмом «Смурфики», в котором она будет озвучивать Смурфетту. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

36-летняя певица продемонстрировала несколько вещей из своей коллекции: бюстгальтер-бралетт с глубоким вырезом (13,18 долларов), укороченные трусы для мальчиков (6 долларов) и светло-голубые спортивные штаны (их цена составляет 35,98 долларов).

На других кадрах Рианна появилась также в толстовке в капюшоном на молнии. Для фотосессии она заплела свои темно-черные волосы в косички, нанесла яркие синие тени на веки и обула кроссовки в тон.

Не так давно стало известно, почему исполнительница не хочет продолжать карьеру на сцене. По словам инсайдеров, выросшая в бедности Рианна уже в тридцать лет стала миллиардершей — и с достижением этого статуса у нее стали понемногу пропадать музыкальные амбиции.