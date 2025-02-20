Рианна и A$AP Rocky определились с именем для третьего ребенка

Барбадосская певица Рианна и ее бойфренд, рэпер A$AP Rocky определились с именем для третьего ребенка. Об этом пишет издание Daily Mail.

Накануне подошло к концу судебное разбирательство по делу A$AP Rocky, которому из-за серьезных обвинений грозил многолетний тюремный срок. Артиста признали невиновным, а звездные влюбленные настолько эмоционально восприняли это событие, что решили назвать следующего наследника в честь адвоката рэпера.

Адвокат Джозеф Такопина рассказал, что после заседания суда музыкант дал ему обещание.

«Они схватили меня и сказали: «Слушай, наш следующий ребенок A$AP Joe». Я сказал: «Ловлю тебя на слове!», — поделился защитник.

Представитель закона также признался, что A$AP Rocky сказал ему несколько «очень приятных слов» после завершения судебного процесса и назвал его членом семьи.

Напомним, Рианна и A$AP Rocky были знакомы много лет, прежде чем начали встречаться в 2021 году. Уже спустя год певица объявила, что ждет ребенка. В 2022 году родился первенец пары, а в 2023-м — второй сын. В минувшем году исполнительницу неоднократно подозревали в третьей беременности, но пока слухи не подтвердились.

Ранее мы писали, что Рианна снялась в новой фотосессии в стиле «Смурфиков».