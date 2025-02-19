Возлюбленный Рианны избежал наказания после нападения с пистолетом на приятеля. Об этом сообщает AP.

В Лос-Анджелесе завершилось дело рэпера A$AP Rocky, которого его знакомый Терелл Эфрон обвинял в нападении. По словам Эфрона, в 2021 году рэпер направил на него пистолет и выстрелил, в итоге пуля по касательной задела его руку.

A$AP Rocky все обвинения в свой адрес отрицал и заявлял о своей невиновности. Дело рэпера рассматривал суд присяжных. Для того, чтобы вынести решение, им пришлось провести в переговорной комнате три часа.

Когда присяжные вышли из совещательной комнаты, они признали рэпера невиновным в нападении.

«Спасибо, что спасли мою жизнь», — поблагодарил присяжных он.

Находящиеся в зале суда возлюбленная музыканта Рианна и его родственники с радостью восприняли приговор. Сразу после завершения процесса Rocky пошел обниматься вместе с ними.

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