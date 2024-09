В Ярославле скончался рок-музыкант Евгений Трофимов. Об этом сообщает progorod76.ru.

Фронтмен группы Last Heart Beat For You Евгений Трофимов скончался 25 сентября. Причины смерти музыканта не раскрываются. Члены коллектива в официальных соцсетях подтвердили информацию о смерти рокера.

«С глубокой печалью мы прощаемся с Евгением Трофимовым, чья музыка оставила неизгладимый след в сердцах миллионов. Последняя песня была записана в студии, наполненной мечтами и надеждами, но, к сожалению, не успела увидеть свет», — сказано в некрологе.

Евгений Трофимов также исполнял песни в составе группы «Слэм».

